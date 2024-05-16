Лондон, 16 мая, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Часть заключённых освободят досрочно в рамках борьбы с переполненностью тюрем в Великобритании. Об этом 15 мая сообщило агентство Reuters.

pikabu.ru Тюрьма

Уточняется, что за последние 30 лет в стране удвоилось количество заключённых в Англии и Уэльсе. Такая ситуация возникла из-за возрастания тюремных сроков и ужесточения подхода к правонарушениям, связанным с наркотиками и применением насилия.

По данным агентства, в 2023 году общее количество заключённых в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордной цифры в 88 225 человек, это на 8% больше, чем годом раньше. В стране осталось лишь 557 свободных мест, три пятых от общего числа тюрем были переполнены.

Отмечается, что освободить досрочно могут только тех заключённых, у которых скоро закончится срок отбывания наказания. Но такие осуждённые и на свободе будут находиться под пристальным надзором. Отбывающих срок за терроризм, тяжкие насильственные преступления и сексуальные преступления досрочное освобождение не коснётся. Кроме того, тюремные управляющие смогут наложить запрет на освобождение конкретных осуждённых.

Также в качестве меры борьбы с переполненностью тюрем в Великобритании начнут откладывать судебные слушания по некоторым уголовным делам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что детей-беженцев, прибывающих в Великобританию на лодках без сопровождения взрослых, помещают в тюрьму для взрослых, где содержится значительное число осуждённых за сексуальные преступления.

Как рассказали правозащитники, дети заперты в камерах, не зная, к кому обратиться за помощью, они лишены надлежащего доступа к юридической консультации и возможности оспорить произвольное решение, принятое иммиграционными чиновниками.