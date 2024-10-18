Благовещенск, 18 октября, 2024, 05:23 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло количество погибших в результате столкновения легкового автомобиля с фурой, гружённой фейерверками, в Амурской области. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что сотрудники МЧС деблокировали легковой автомобиль и вытащили его из-под грузовика. В нем обнаружены тела женщины и двоих детей восьми и 11 лет. В ходе проливки и разбора сгоревших после ДТП автомобилей обнаружен ещё один погибший. Личность четвёртого погибшего пассажира легкового автомобиля устанавливается.

Фура с фейерверками и легковой автомобиль столкнулись вечером 17 октября на 1476-м километре федеральной автодороги «Амур». После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, один из водителей не предоставил второму преимущество при выезде со второстепенной дороги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Амурской области погибли три человека при столкновении фуры с фейерверками с легковым автомобилем Toyota Prius в Амурской области.

Грузовой автомобиль, перевозивший фейерверки, взорвался на заправке у села Возжаевка в Амурской области. По предварительным данным, в фуру въехала легковая машина, отчего грузовик упал на бок, задев электрический провод, и загорелся. Это привело к детонации фейерверков.