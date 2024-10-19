Москва, 19 октября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В районе Раменки на западе Москвы в ходе проведения строительных работ получил повреждение газопровод, сообщил 19 октября РЕН ТВ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По соседству с находятся поликлиника и жилой дом. Людей из этих зданий эвакуировали, территорию оцепили. Для размещения людей в район направили несколько автобусов.

На месте ЧП ведут работу экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября во время ремонта кровли Хабаровского академического театра музкомедии один из рабочих, проводя сварочные работы, допустил попадание искр на утеплитель. Материал мгновенно вспыхнул и пламя быстро распространилось по кровле.

В результате театр сгорел. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»), а также по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).