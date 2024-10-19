Киев, 19 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Украинские блогеры и СМИ могут столкнуться с уголовным преследованием, если будут публиковать видео с мобилизацией граждан в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила 19 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В Сухопутных войсках отметили, что несанкционированное освещение действий сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) нарушает статью 114-1 «Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований» Уголовного кодекса Украины.

«Спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы незаконных действий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций», — сказано в сообщении.

Распространение видео, на которых сотрудники ТЦК в грубой форме забирают мужчин призывного возраста, в Сухопутных войсках назвали «случаями распространения искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны».

Как передавало ИА Регнум, 9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Полтора миллиона украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, отметил российский лидер.