Пловдив, Болгария, 19 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Баннеры с лозунгом «Россия — наш друг» разместили в болгарском Пловдиве. Об этом 19 октября заявил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии», — процитировало его «РИА Новости».

По его словам, общество решило показать, что считает Россию братской нацией и не верит каждодневным лживым новостям о стране в СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Петков заверил, что власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю «Алёша». По его словам, монумент под защитой, это символ уважения к русскому народу. Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» высотой 10,5 м был открыт в городе в 1957 году. Он представляет собой скульптуру воина, смотрящего на восток.