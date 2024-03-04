Пловдив, Болгария, 4 марта, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Власти Болгарии не смогут снести памятник советскому солдату-освободителю «Алёша», он под защитой, это символ уважения к русскому народу. В этом заверил депутат болгарского парламента из города Пловдив Иван Петков.

Admhmansy.ru У легендарного памятника солдату-освободителю «Алеше». Пловдив, Болгария

Парламентарий рассказал, что в муниципальный совет поступило предложение о демонтаже и переносе памятника «Алёша» в музей коммунистического искусства. Протест был организован активистами Социалистической партии.

«Я, как представитель Болгарии и моего города, должен сказать, «Алеша» будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», — сказал Петков на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

По словам депутата, болгарские политики стремятся понравиться своим «западным партнёрам», поэтому пытаются уничтожить историю своей страны — «всё начинается с памятников».

«Мы должны уважать свою историю, наших братьев, нашу страну и наш народ», — сказал Петков.

Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» был открыт 60 лет назад в Пловдиве. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток.

Как сообщало ИА Регнум, мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич и международные организации, якобы защищающие исторические мемориалы и памятники культурного наследия, фактически являются пустым местом для властей Латвии. Так прокомментировал демонтаж памятника освободителям Резекне научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям, который горожане часто называют «Алёша». Демонтаж был приостановлен.