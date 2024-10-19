Кентукки, США, 19 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. В США прокуратура штата Кентукки и Управление здравоохранения и медицинского обслуживания (HRSA) страны проводят проверку по факту попытки медиков изъять органы у живого человека. Об этом 18 октября сообщила газета The Independent.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Инцидент произошёл в 2021 году, когда в одну из больниц поступил 36-летний мужчина с подозрением на передозировку наркотиков. После неудачных реанимационных процедур его родственники дали согласие на на то, чтобы мужчина стал донором органов.

По воспоминаниям медиков, которые приводит издание, пациент неожиданно пришёл в себя в начале операции. Он заплакал и попросил о помощи, после чего команда врачей отказалась продолжать работу. При этом координатор донорского кейса настаивал на проведении операции и вызове других специалистов.

Обстоятельства инцидента стали известны из письма медсестры Николетты Мартин, направленного в прошлом месяце в комитет по торговле и энергетике палаты представителей Конгресса США.

Генеральный прокурор штата Рассел Коулман сообщил изданию, что в сотрудничестве с правоохранителями изучаются все известные факты для принятия решения по действиям медиков. В HRSA также подтвердили факт начала расследования, но дальнейшие комментарии давать отказались.

Как передавало ИА Регнум, после произошедшего у пострадавшего от действий медиков мужчины возникли проблемы с памятью, речью и ходьбой. Он проживает вместе с сестрой, которая взяла над ним опекунство.