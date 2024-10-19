Кентукки, США, 19 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В американском штате Кентукки донор сердца неожиданно пришёл в себя в ходе операции. Медики были уверены, что он скончался от передозировки наркотиков. Об этом 18 октября сообщила газета The Independent.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

36-летний пациент в 2021 году был госпитализирован в больницу после передозировки наркотиков. Родственники дали согласие на то, чтобы мужчина стал донором органов.

После неудачной реанимации мужчину начали готовить к изъятию сердца. Согласно документам, во время катетеризации органа он подал признаки жизни, однако хирург просто ввёл ему седативный препарат.

При проведении операции пациент неожиданно ожил. Медики, чьи воспоминания приводит издание, рассказали, что он начал шевелиться и заплакал, после чего попросил о помощи. Хирурги отказались продолжать процесс изъятия органа, хотя координатор донорского кейса требовал продолжить операцию и назначить для её проведения других специалистов.

После произошедшего у пострадавшего возникли проблемы с памятью, речью и ходьбой. Он проживает вместе с сестрой, которая взяла над мужчиной опекунство. По факту инцидента проводится судебное разбирательство.

Как сообщало ИА Регнум, в мае житель Жуковского принял вытекающую из головного мозга жидкость за насморк. В ходе обследования медики выявили дефект основания черепа и твёрдой мозговой оболочки в области передней черепной ямки. Пациент уточнил, что несколько месяцев назад получил черепно-мозговую травму, упав с шестиметровой высоты.