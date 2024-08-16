Киев, 16 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. На Украине задержали шесть человек, подозреваемых в поджоге автомобилей Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба СБУ.

UA. National Police

«СБУ и Нацполиция задержали еще шесть приспешников, которые жгли пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве», — указано в публикации.

По данным представителей ведомства, четверо из них являются несовершеннолетними. Двое — 18-летние молодые люди.

В публикации отмечается, что трое задержанных подозреваются в нарушении статьи «Диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц», им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Ещё одному грозит до 8 лет тюрьмы за «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований». Для остальных ещё избирают меру наказания.

16 августа издание Al Mayadeen написало, что жители Украины ежедневно жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. Из-за этого украинские военнослужащие в тылу боятся оставлять свои автомобили на ночь на улицах и паркуют их возле отделений полиции. В основном поджоги совершают подростки и молодые люди, которые не хотят попасть под мобилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, население Украины совершает массовые поджоги машин военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, 27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший Вооружённым силам Украины. Похожий инцидент произошёл 21 июля, когда в украинской столице подожгли сразу несколько машин ВСУ.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, в котором мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет. Документ установил новые требования к военнообязанным, в том числе введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки. Он также разрешил призыв в ряды украинской армии лиц с заболеваниями, многие из которых раньше позволяли избежать мобилизации.