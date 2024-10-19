Москва, 19 октября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Перестать делить Россию на центр и регионы призвал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в ходе VII Московского финансового форума.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы живем в одной стране, в одной правовой ситуации, бюджетной, налоговой, — подчеркнул мэр российской столицы в ходе пленарной сессии «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния». — Перестаньте делить её на регионы, и правительство, и центр. Нет регионов отдельно от страны. Регионы и есть страна, а правительство — это родное правительство нашей страны».

Сергей Собянин напомнил, что сегодня каждый восьмой житель России получает медицинскую помощь, пенсионное, социальное страхование за счет москвичей, которые ведут отчисления во внебюджетные фонды со своего фонда заработной платы. С 2010 года налоговые поступления из Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз.

«Мы встроенная бюджетная система, и только благодаря пониманию президентом, правительством Российской Федерации того, что наши межбюджетные отношения должны быть стабильными и надолго прогнозируемыми, эта система сохраняется», — заявил Сергей Собянин.