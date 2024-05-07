Жуковский, Московская область, 7 мая, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В подмосковном Жуковском врачи спасли мужчину, у которого из носа вытекала спинномозговая жидкость, сообщила 7 мая пресс-служба министерства здравоохранения Московской области на своём сайте.

Viktor Chernov/Global Look Press

По данным ведомства, 35-летний мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на насморк, который возникал при наклоне головы. В ходе обследования медики выявили дефект основания черепа и твёрдой мозговой оболочки в области передней черепной ямки. Пациент уточнил, что несколько месяцев назад получил черепно-мозговую травму, выпав с шестиметровой высоты.

«При помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция — соединительнотканная оболочка — бедренной мышцы пациента», — приводятся на сайте слова врача-оториноларинголога Жуковской больницы Аветиса Мартиросова.

В подмосковном минздраве информировали, что на данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Московской области 60-летняя женщина попала на операционный стол, проглотив, не разжёвывая, ухо свиньи. Женщина поступила в Луховицкую больницу с жалобами на боли в животе. В ходе обследования выяснилось, что у неё кишечная непроходимость в тонком кишечнике. Женщине становилось хуже, и врачи решили прооперировать её. Операция продолжалась два с половиной часа и завершилась успешно.

В Краснодаре в октябре прошлого года врач-эндоскопист извлёк из желудка шестилетней девочки 180 бусин и косточку от ягоды. Сообщив, что эндоскопическая операция прошла успешно, врачи отметили, что родители ребёнка вовремя обратились за помощью.