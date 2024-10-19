Газа, Палестина, 19 октября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Индонезийскую больницу в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа заблокировали израильские военные, открывая огонь при малейших признаках движения вокруг медучреждения. Об этом 19 октября сообщает информационное агентство WAFA.

Mahmoud Zaki/XinHua/Global Look Press

Аналогичную осаду этой же больницы израильские войска проводили почти год назад, в ноябре 2023 года, когда ЦАХАЛ взяла медучреждение штурмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская авиация в ночь на 19 октября нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали.

По данным палестинского министерства здравоохранения от 18 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли по меньшей мере 42,5 тыс. человек, в том числе около 16,8 тыс. детей. Пострадали почти 100 тыс. человек, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

15 октября президент Всемирного банка Аджай Банга в интервью Reuters сообщил, что ВБ оценивает ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий, в $14–20 млрд.