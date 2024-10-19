ЦАХАЛ заблокировала индонезийскую больницу Бейт-Лахия на севере Газы
Газа, Палестина, 19 октября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Индонезийскую больницу в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа заблокировали израильские военные, открывая огонь при малейших признаках движения вокруг медучреждения. Об этом 19 октября сообщает информационное агентство WAFA.
Аналогичную осаду этой же больницы израильские войска проводили почти год назад, в ноябре 2023 года, когда ЦАХАЛ взяла медучреждение штурмом.
Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская авиация в ночь на 19 октября нанесла удар по палестинскому лагерю беженцев Джебалия, расположенному в трёх километрах от одноимённого города на севере сектора Газа. Погибли по меньшей мере 33 человека, более 50 пострадали.
По данным палестинского министерства здравоохранения от 18 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа погибли по меньшей мере 42,5 тыс. человек, в том числе около 16,8 тыс. детей. Пострадали почти 100 тыс. человек, более 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
15 октября президент Всемирного банка Аджай Банга в интервью Reuters сообщил, что ВБ оценивает ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий, в $14–20 млрд.