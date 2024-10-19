Мехико, 19 октября, 2024, 06:51 — ИА Регнум. В ходе операции у побережья мексиканских штатов Мичоакан и Герреро подразделениями ВМФ Мексики задержаны шесть лодок, гружёных наркотиками. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба министерства ВМФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с картелями в Мексике

«Военно-морской персонал изъял 8361 килограмм незаконного груза, что представляет собой крупнейшее количество наркотиков, изъятое в ходе морской операции, беспрецедентное в истории учреждения», — отмечается в сообщении.

Перехват быстроходных катеров с наркотиками осуществлялся с участием судов и морской авиации. Одно из судов было полупогружным катером с тремя подвесными моторами длиной около 15 метров, оно захвачено в экстремальных условиях, с вертолёта на полном ходу. Только с этого катера было изъято 93 упаковки с предполагаемыми наркотиками общим весом 2 179 кг. Экипажи катеров безуспешно предпринимали попытки избавиться от криминального груза, сбрасывая мешки с наркотиками в море.

Всего в ходе операции задержано 23 человека, все шесть лодок арестованы к юго-западу от города Ласаро-Карденас (штата Мичоакан).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мексиканском штате Халиско сотрудники Национальной гвардии обнаружили на трассе обезглавленные человеческие тела, а также головы жертв. Возраст жертв пока не установили.

В Халиско более месяца продолжаются уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур, начавшиеся после ареста в США сына мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка Хоакина Гусмана Лопеса и сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля 76-летнего Исмаэля Самбады Гарсии.