Халиско, Мексика, 14 октября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. В мексиканском штате Халиско сотрудники Национальной гвардии обнаружили на трассе обезглавленные человеческие тела, а также головы жертв. Об этом 13 октября сообщила местная прокуратура.

Timothy Neesam Полиция Мексики

Отмечалось, что найденные на шоссе из города Лагос-де-Морено в Сан-Луис-Потоси пять мужских тел были завёрнуты в чёрные полиэтиленовые пакеты. Также полицейские нашли мешок, в котором лежали, по всей видимости, головы жертв. Возраст жертв пока не установили.

В Халиско более месяца продолжаются уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур, начавшиеся после ареста в США сына мексиканского наркодилера Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка Хоакина Гусмана Лопеса и сооснователя крупнейшего мексиканского наркокартеля 76-летнего Исмаэля Самбады Гарсии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году десятки мешков с частями человеческих тел нашли в ущелье Мирадор-дель-Боске в мексиканском городе Сапопан. Прокуратура штата Халиско уточняла, что находка была обнаружена в ходе поисков семи молодых работников кол-центра, которые ранее пропали без вести.

В 2022 году в расположенном в центральной части Мексики городе Ирапуато (штат Гуанахуато) поисковики организации Hasta Encontrar нашли 52 мешка с человеческими останками.