Токио, 19 октября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Предвыборная кампания правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) продолжится по графику, несмотря на попытку злоумышленника атаковать с коктейлями Молотова её штаб-квартиру в Токио. Об этом 19 октября заявил генсек ЛДП Хироси Морияма, пишет газета Nikkei.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

«Мы находимся в разгаре выборов, которые являются основой демократии, поэтому мы испытываем сильный гнев. С решимостью не поддаваться насилию мы продолжим избирательную кампанию в соответствии с графиком», — подчеркнул Морияма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция задержала мужчину, который бросил пять или шесть бутылок с горючей смесью в штаб-квартиру ЛДП. Затем мужчина уехал с места инцидента на автомобиле и сделал попытку протаранить здание резиденции премьер-министра Японии. Попытка тарана не удалась, так как автомобиль плотно застрял в ограждении и загорелся.

Злоумышленник попытался бросить в здание дымовую шашку, но полиция пресекла его действия. Задержанный на контакт с сотрудниками полиции не идёт, во время допроса хранит молчание. Мотивы его поступков устанавливаются.

В Японии набирает силу предвыборная кампания перед досрочными выборами в нижнюю палату парламента, которые состоятся 27 октября.