Токио, 19 октября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем пытался на автомобиле протаранить здание канцелярии премьер-министра. Об этом 19 октября сообщил телеканал NHK.

midorisyu Полиция Японии

Инцидент произошёл рано утром 19 октября. Мужчина приблизился к зданию штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии и бросил в него около шести бутылок с горючей смесью.

Затем злоумышленник попытался на автомобиле протаранить здание канцелярии премьер-министра, но неудачно, так как автомобиль застрял в ограде. После этого мужчина бросил в здание дымовую шашку, но был задержан полицией. Для тарана мужчина использовал белый минивэн, который обгорел внутри. Около автомобиля найдены зажигалка, газовые баллоны для переносной газовой плитки, канистры для бензина или керосина.

Задержанный 49-летний мужчина Ацунобу Усуда проживает в городе Кавагути в соседней с Токио префектуре Сайтама. Отмечается, что всё время допроса он промолчал, его мотивы остаются неизвестными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае водитель на легковом автомобиле въехал в ворота генерального консульства РФ в немецком Бонне. В результате были повреждены въездные ворота генерального консульства России. Водитель автомобиля, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Автомобиль эвакуировали. Водитель, совершивший правонарушение, сопротивления представителям закона не оказал.

Генеральное консульство выразило надежду на быстрое и профессиональное расследование происшествия на основании заявления, поданного российской дипмиссией в Германии.