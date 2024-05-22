Бонн, Германия, 23 мая, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Водитель на легковом автомобиле въехал в ворота генерального консульства РФ в немецком Бонне. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Telegram-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Уточняется, что инцидент произошёл 22 мая около 20:00 (21:00 мск). В Бонне в результате въезда легкового автомобиля были повреждены въездные ворота генерального консульства России. Водитель автомобиля, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Отмечается, что после сигнала генконсульства в полицию на место происшествия оперативно прибыли правоохранители. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, осмотрели место ДТП, зафиксировали факты и улики, а также ущерб, нанесённый имуществу генконсульства РФ. Автомобиль эвакуировали. Водитель, совершивший правонарушение, сопротивления представителям закона не оказал.

Генеральное консульство выразило надежду на быстрое и профессиональное расследование происшествия на основании заявления, поданного российской дипмиссией в Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, два года назад на грузовике протаранивший ворота посольства России в Ирландии, оправдан по обвинению в опасном вождении.

Инцидент произошёл в марте 2022 года. К воротам посольства России в Ирландии подъехал грузовик и полностью снёс ворота российской дипмиссии. ДТП произошло на глазах ирландских полицейских, стоявших рядом. Водителя грузовика задержали, ему были предъявлены обвинения.

Ирландский посол в Москве Брайан Макэлдафф был вызван после инцидента в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с инцидентом в Дублине.