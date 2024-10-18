Курск, 18 октября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали срочно возводить бетонные укрепления в Судже Курской области. Об этом 18 октября сообщило ТАСС, ссылаясь на информацию от представителя российских силовых структур.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«ВСУ прислали в Суджу несколько мобильных бетонных заводов и спешно создают некачественные укрепления», — процитировало издание собеседника.

Другой информации он не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа. Они пытались прорваться дальше, но российские бойцы остановили силы противника и начали вытеснять их с территории РФ. По данным на 18 октября потери украинских войск на этом направлении превысили 24,3 тыс. боевиков.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 14 октября сообщил, что бойцы ВС РФ освободили от украинских подразделений около половины приграничных территорий Курской области. Он подчеркнул, что ВСУ на этом направлении потеряли много западной военной техники и живой силы.