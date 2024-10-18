Москва, 18 октября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В 23 стационарах Москвы для повышения качества медицинской помощи и эффективности организации рабочих процессов используют сервис «Цифровая реанимация». Об этом 18 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Он позволяет собирать в электронном виде все результаты наблюдения за состоянием пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врач видит всю необходимую информацию на рабочем планшете, может легко отследить эффективность назначенной терапии и сформировать дальнейшую тактику лечения», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

В сервисе показаны назначения врача ОРИТ и статус их выполнения, результаты измерений температуры, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, артериального давления и другая информация. Их могут просматривать врачи других отделений при переводе больного из реанимации в стационар.

Для заботы о комфорте родственников больных внедряются сервисы СМС-информирования, направляющие сообщение о поступлении пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии и ежедневно сообщающие о его состоянии — пульсе, температуре и давлении. Также у родных есть возможность узнать, пришёл ли пациент в себя. Сервис работает уже в 20 городских стационарах. С момента запуска проекта родственникам и представителям больных отправлено более 65 тыс. сообщений о состоянии больных.