Москва, 18 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Россия будет развивать энергетическое сотрудничество с Китаем, в том числе в области атомной энергетики. Об этом 18 октября заявил президент России Владимир Путин.

Донат Сорокин/ТАСС

«Сейчас мы очень активно работаем в сфере энергетики, это хорошо известно. Это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием двух блоков атомных электростанций в Китае. Мы поставляем огромное количество и нефти, и газа — и будем расширять это сотрудничество», — сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран — членов БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Путин сообщил, что расчёты России и Китая уже на 95% осуществляются в национальных валютах, при этом Москва использует юань и в торговле с третьими странами.

Китай — одна из дружественных России стран, в которую идёт также её несырьевой неэнергетический экспорт, объёмы которого в последнее время быстро растут. Только за семь месяцев 2024 года этот показатель вырос на 5% — до 89,8 млрд долларов.