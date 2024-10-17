Москва, 17 октября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России растут объёмы несырьевого неэнергетического экспорта. Только за семь месяцев 2024 года этот показатель вырос на 5% — до 89,8 млрд долларов. При этом на рынки дружественных стран — Китая, Египта, Индии, Турции и стран СНГ — приходится уже более 80% экспорта.

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«Отмечу, что с 2001 по 2023 год объём несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза — с 36 до 148 млрд долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас, это ещё на самом деле не так уж и много», — подчеркнул президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта.

Объемы несырьевого неэнергетического экспорта — важный показатель развития страны, позволяющий развивать экономику и интегрировать её в международные операции. Речь идёт не только о продукции агропромышленного комплекса, но и о товарах с высокой добавленной стоимостью: от технологий атомной энергетики и медицины до мобильных приложений. И стратегический ориентир России для торговли — страны Глобального Юга. По оценке экспертов, за шесть лет этот регион увеличит спрос почти на 400 трлн рублей.

Уже сейчас экспорт формирует почти 24% от совокупных налоговых доходов регионов. И развитию внешней торговли помогают национальный проект «Международная кооперация и экспорт», а также работа Российского экспортного центра (РЭЦ) и его региональных филиалов. Планируется, что к 2030 году объём несырьевого неэнергетического экспорта увеличится как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.

«Главный акцент правительство делает на стимулировании расширения торговли несырьевой неэнергетической продукцией. Такая работа подталкивает к развитию собственных компетенций в индустриях среднего и высокого передела, наращиванию объемов промышленного производства и освоению передовых технологий, цифровизации, внедрению робототехники, формированию рынков вокруг инновационных решений», — подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном форуме «Сделано в России».

Сайт форума «Сделано в России»

Участниками форума в этом году стали многие предприниматели, чья деятельность ориентирована на зарубежные рынки. Лучших бизнесменов наградили по итогам Всероссийского конкурса «Экспортер года — 2024». На этот раз в нём приняли участие почти 1,7 тыс. компаний, которые суммарно обеспечили десятую часть несырьевого неэнергетического экспорта страны в 2023 году.

Особо были отмечены успехи экспортеров из Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, которые практически смогли восстановить экспорт к досанкционному уровню. А конкурс «Экспортёр года» стал для его участников ещё и платформой для обмена опытом и лучшими практиками.

«Мы надеемся, что этот конкурс вдохновит ещё больше компаний на развитие экспортной деятельности и поможет им найти новые возможности для роста и успеха на международной арене», — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Значимую часть российских экспортеров составляют малые и средние предприятия — около 95%. Для того, чтобы мотивировать и помогать с выходом на новые рынки, в регионах работают профильные региональные центры поддержки. Востребованность их услуг растёт, как и увеличивается число пользователей, зарегистрированных на платформе «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «одного окна» онлайн.

К примеру, компания «Листон» из калужского Жукова благодаря мерам поддержки с 2020 по 2024 год в два раза выросла в объёме экспорта и вчетверо — по его географии. Будучи единственным производителем лабораторных центрифуг в России, она поставляет свою продукцию в более чем 79 стран мира в СНГ, Африке, Южной Азии, Латинской Америке.

«Листон» использовал сразу несколько мер поддержки, в том числе субсидирование выставок и бизнес миссий, софинансирование затрат на сертификацию и логистику. Производителю как малому предприятию компенсируют до 80% затрат.

«Из нового — недавно поставили дистилляторы в Кению и Танзанию. Много отгружаем в регион Магриба — Марокко и Алжир. Есть поставки в Турцию, Египет, Вьетнам. Считаю очень правильным вектор на развитие российского экспорта. Даже в текущей геополитической обстановке. В мире ничего не остановилось. Спрос на калужскую продукцию не пропал, спрос никуда не делся. Стал свободнее домашний рынок», — подчеркнул ИА Регнум коммерческий директор компании Юрий Сапрыгин.

Более 100 перспективных рабочих контактов на ближневосточном рынке господдержка помогла сформировать компании «Яблочков» из Санкт-Петербурга. Их зарядные станции для электромобилей и электробусов разработаны с использованием самых передовых технологий и стоят на 30% дешевле западных аналогов.

Ежегодно мировой рынок электромобилей растёт на 40-60%, поэтому в компании уверены, что оборудование будет востребовано за границей. Свою продукцию «Яблочков» уже поставляет в Белоруссию. А для развития бизнеса на рынках Ближнего Востока, Латинской Америки и стран СНГ компания принимала участие в выставках под брендом Made in Russia.

Для компании с тяжелым, крупногабаритным оборудованием крайне затруднительно принимать участие в большом количестве выставок за рубежом с финансовой точки зрения. Поэтому помощь в оплате стенда и логистике, что порой составляет 90% затрат на выставку, в «Яблочкове» считают действительно ощутимой поддержкой. Кроме того, в РЭЦ помогли компании организовать в ОАЭ бизнес-встречи и переговоры с профильными организациями.

Интерес на Ближнем Востоке вызвала и солнечная черепица, которую создали и запатентовали в российской компании «Инноватикс-СК». С помощью этой разработки можно, например, освещать дом или нагревать воду. Внутри неё — фотоэлементы, которые превращают солнечный свет в энергию, причем не только в ясную погоду, но и во время дождя или облачности. При этом стоит она в три-четыре раза дешевле зарубежных аналогов, а электричества вырабатывает в шесть раз больше, отмечают основатели «Инноватикс-СК» Дмитрий Стребков и Анатолий Кирсанов.

Компания дважды принимала участие в выставке Wetex — крупнейшей на Ближнем Востоке. «Ажиотажный спрос и небывалый интерес посетителей и экспонентов к российскому продукту привели к заключению соглашений о взаимодействии с рядом представителей арабского энергетического рынка. Они готовы создавать производство в своих странах на основе российских технологий», — сообщают в компании.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку на каждом этапе выхода на международные рынки.

Проконсультировать экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта.

Найти актуальную информацию о доступных мерах поддержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт».