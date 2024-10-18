Белград, 18 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на оборонном предприятии «Слобода» на западе Сербии. Об этом 18 октября сообщило агентство Tanjug.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«При взрыве на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачаке пострадали четыре человека, из которых один получил серьёзные ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 36-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами лица, шеи и травмой руки. После обследования его поместили в отделение интенсивной терапии.

«Слобода» является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии. Предыдущий инцидент произошёл там в июне 2021 года, тогда обошлось без пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа в городе Тройсдорфе в Германии произошёл взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате двое сотрудников получили серьёзные ранения. Инцидент случился из-за производственной аварии.

28 августа на заводе по утилизации боеприпасов времён Второй мировой войны в Германии произошёл взрыв. В результате инцидента один человек получил ранения.

Ранее при взрыве на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване пострадали три человека. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.