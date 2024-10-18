Москва, 18 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности получит доступ к данным, содержащимся в Едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующие изменения планируется внести в закон «Об актах гражданского состояния».

Сотрудники ФСБ получат доступ к сведениям о госрегистрации рождения, заключении и расторжении брака, смене имени или установлении отцовства.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ получат круглосуточный удалённый доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение трёх рабочих дней (если есть пометка «срочно») либо в течение десяти рабочих дней (обычный запрос).

Согласно постановлению, если агрегатор не может выполнить запрос ФСБ в установленные сроки, он должен сообщить о других сроках и обосновывать причину невозможности предоставления данных.