Хабаровск, 18 октября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Двух рыбаков, пропавших пять дней назад на реке Амур в пределах территории Хабаровского края, разыскивают спасатели МЧС. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба регионального ведомства.

МЧС России

Рыбаки отправились на промысел 13 октября неподалёку от села Новоильиновка. Она вышли на лодке на реку Амур и пропали. На сегодняшний день местонахождение пропавших мужчин установить не удалось. Спасатели оказывают помощь сотрудникам полиции в обследовании акватории реки Амур.

«За минувший день спасатели вместе с полицейским на катере осмотрели 76 км береговой линии и акватории. Всего нарастающим итогом обследован 81 километр местности», — уточняется в сообщении регионального ведомства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия в связи с исчезновением людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как предположил заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, Михаил Пичугин, который был вынужден дрейфовать 67 дней в Охотском море, скорее всего, знал методы выживания.

Щетинин также подчеркнул, что ключевую роль сыграло желание мужчины выжить. Многие в чрезвычайных ситуациях отказываются бороться за жизнь, добавил он.

Пичугин с братом и 15-летним племянником вышли в море на лодке 9 августа. Связь с ними пропала, поисковые работы не дали результата. Лодку обнаружили 15 октября в Охотском море, выжил только один человек.