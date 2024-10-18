Благовещенск, 18 октября, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, перевозившем пиротехнику в Амурской области. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 17 октября на 1476 километре федеральной автодороги «Амур». Столкнулись грузовик с пиротехникой и легковой автомобиль Toyota Prius. После столкновения оба транспортных средства загорелись. Водитель и пассажиры в легковом автомобиле погибли, водитель грузовика госпитализирован.

На месте ДТП работают девять сотрудников и три единицы техники, идёт борьба с пожаром, возникшим на месте аварии. Предварительно, погибли три человека. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что грузовой автомобиль, перевозивший фейерверки, взорвался на заправке у села Возжаевка в Амурской области. По предварительным данным, в фуру въехала легковая машина, отчего грузовик упал на бок, задев электрический провод, и загорелся. Это привело к детонации фейерверков.