Париж, 18 октября, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Французские власти готовятся к гонке вооружений с Россией и для этого наращивают военный бюджет республики, заявил 17 октября журналистам глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Rama Французский танк

Журналист телеканала LCI спросил чиновника, не тревожат ли Париж «впечатляющие темпы» вооружения, которые якобы демонстрирует РФ. По словам Барро, принятый во Франции закон о военном бюджете позволил французской армии восстановить свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны.

Министр отметил, что «главная оборонительная линия» для Парижа сейчас проходит на юге и на востоке Украины. Он подчеркнул, что в связи с этим Франция делает всё возможное, чтобы оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон назвал безумием перспективу развязывания войны Франции против России. Кроме того, он отметил, что отправка французских войск на Украину сделала бы Париж участником украинского конфликта.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. Он призвал к укреплению обороны европейского континента.