Париж, 27 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Перспектива развязывания войны Франции против России — это безумие, а отправка войск на Украину сделала бы Париж участником конфликта. Об этом заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отправка войск на Украину сделала бы нас стороной конфликта. Война против России была бы безумием. Подобная воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы является безответственным актом», — написал Меланшон в X.

С Меланшон согласился другой французский политик — лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он написал в этой же социальной сети, что разговоры об отправке западных войск на Украину — сумасшествие.

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