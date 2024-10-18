Вашингтон, 18 октября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Американский мультимиллиардер Илон Маск отказался посетить деловой ужин в норвежской столице Осло, организатором которого является глава норвежского государственного пенсионного фонда (нефтяной фонд) Николай Танген, якобы из-за сложности и дороговизны перелёта в Европу. Об этом 17 октября сообщила газета E24.

Heisenberg Media Илон Маск

«Он (Маск. — Прим. ред.) сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — сообщила изданию директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.

Уточняется, что встреча должна состояться в апреле 2025 года. На нее приглашены главы компаний Ferrari, Novo Nordisk, Nestle, DoorDash, Adidas. Организатор встречи Николай Танген является главой норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management.

Как утверждается, изначально Маск положительно отреагировал на предложение Тангена и заявил, что предложение об ужине «звучит неплохо». Однако позднее стало известно, что миллиардер на ужин не приедет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в течение трёх месяцев пожертвовал не менее $75 млн созданному им политическому комитету, который поддерживает кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.