Вашингтон, 16 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск в течение трёх месяцев пожертвовал не менее $75 млн созданному им политическому комитету, который поддерживает экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Это следует из данных, опубликованных 15 октября на сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press Илон Маск

Согласно отчёту FEC, с июля по сентябрь предприниматель выделил $74,95 млн на предвыборную кампанию кандидата от Республиканской партии. При этом мультимиллиардер являлся единственным лицом, финансировавшим работу комитета в этот период.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября председатель Калифорнийской прибрежной комиссии Кэрил Харт заявила, что власти штата запретили запуски ракет SpaceX на своей территории после «агрессивного» участия Маска в поддержке Трампа. При этом комиссар ведомства Майк Уилсон, аргументируя запрет, заявил, что бизнесмен говорил ранее о «политическом возмездии».

Маск 5 октября заявил, что США превратятся в однопартийное социалистическое государство в случае проигрыша Трампа на президентских выборах в ноябре. По его словам, в этом случае демократы легализуют столько нелегалов, что колеблющихся штатов больше не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Маск едва ли станет посредником в урегулировании противоречий между Россией и США. Представитель Кремля уточнил, что пока нет никаких признаков этого.