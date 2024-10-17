Москва, 17 октября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Москва сохраняет лидерство среди регионов по объёму выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«За первое полугодие 2024-го столичные предприниматели получили в банках 2,5 триллиона рублей. Рост — 54 процента к аналогичному периоду прошлого года», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

В столице были выданы 28% от общего числа кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по стране. По состоянию на 1 июля текущего года портфель кредитов МСП в Москве достиг 4,2 трлн рублей — на 18% больше, чем в начале года.

По словам Собянина, достичь таких показателей позволили меры господдержки. Наряду с федеральными в столице действуют городские программы льготного кредитования. В их числе льготное кредитование для приоритетных отраслей до 30 млн рублей, онлайн-кредитование без имущественного залога до 5 млн рублей, кредитование начинающих предпринимателей до 5 млн рублей, кредитование под залог прав интеллектуальной собственности до 50 млн рублей.

Городская поддержка предоставляется малому и среднему бизнесу, реализующему продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании перечисляют плату по факту отгрузки товара и берут на себя расчёты с покупателями.

Отдельно Собянин подчеркнул, что в июле запустили новую программу для предпринимателей, осуществляющих экспортную деятельность. По неё можно получить кредит на сумму до 100 млн рублей по ставке 11,5% годовых. Срок действия льготной процентной ставки — два года.

Как сообщало ИА Регнум, за первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес привлёк 692 млрд рублей благодаря льготным кредитным и гарантийным программам. Вся финансовая поддержка была оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По словам зампредседателя правительства РФ Александра Новака, наиболее востребованы у МСП программы льготного кредитования. 70% получателей кредитной поддержки — микро− и малые предприятия, а основные статьи расходования полученных — решение инвестиционных задач предприятий и пополнение оборотных средств, добавил он.