Москва, 9 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. За первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес привлек 692 млрд рублей благодаря льготным кредитным и гарантийным программам. Вся финансовая поддержка была оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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«Наиболее востребованы у малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования», — отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он добавил, что 70% получателей кредитной поддержки — микро− и малые предприятия, а основные статьи расходования полученных — решение инвестиционных задач предприятий и пополнение оборотных средств.

Порядка 40% финансовых средств было привлечено в рамках льготных банковских программ «888» и «1764» — более 300 млрд рублей. Программа «888» — специальный финансовый инструмент поддержки бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ее рамках за первые 6 месяцев этого года предприниматели заключили 215 договоров на общую сумму 660 млн рублей. Среди получателей 56% — предприятия Донецкой Народной Республики, 33% — Луганской Народной Республики, 11% — Запорожской и Херсонской областей.

«Чаще всего за финансовой поддержкой обращаются компании из сфер реального сектора экономики — обрабатывающих производств, туризма, транспорта и складских комплексов, сельского хозяйства», — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Одним из популярных у предпринимателей остаются залоговые инструменты поддержки. Более половины финансовых средств бизнес привлек благодаря поручительствам по банковским кредитам. Так, в рамках зонтичных поручительств было заключено более 22 тысяч договоров на общую сумму 208 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году этот показатель был 93 млрд рублей, а количество договоров — 7,2 тысячи. Региональные гарантийные организации (РГО) выдали бизнесу 9 тысяч поручительств, привлечено 155,3 млрд рублей.

Получить льготный микрозаем до 5 млн рублей сроком на 3 года предприниматели могут в государственных микрофинансовых организациях в каждом регионе. В 2024 году малому и среднему бизнесу выдано 11,8 тысячи займов на общую сумму более 26 млрд рублей.

«Количество компаний, которые смогли за счет поручительств получить кредиты, увеличилось почти в три раза и составило 19 тысяч», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что на фоне высокой ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу получить кредит на оптимальных условиях.

«Наша аналитика говорит о том, что каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства», — добавил Исаевич, подчеркнув эффективность для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей.

Масштабироваться малому и среднему бизнесу позволяют инструменты льготного лизинга. За первое полугодие 2024 года объем льготной лизинговой поддержки составил почти 2 млрд рублей. Ее получили 179 предпринимателей, которые ведут свою деятельность в отраслях машиностроения и металлообработки, химической и пищевой промышленности, полиграфии.

Оказываемая льготная финансовая поддержка в рамках нацпроекта позитивно сказывается и на количественных результатах роста сектора МСП в целом. Так, по результатам ежегодного обновления Единого реестра субъектов МСП число компаний среднего бизнеса максимально с 2017 года.

«Ежегодно порядка 3 тысяч компаний перерастают критерии малого и среднего бизнеса. Кроме этого, сегодня в России действует 20,6 тысячи средних компаний — это максимальное значение с 2017 года, когда начал вестись реестр МСП», — отметил Максим Решетников. Он добавил, что показатель на 16% выше значений 2022 года — 17,7 тысячи предприятий, и на 11% выше значений прошлого года — 18,6 тысячи компаний.

Также важным показателем является число «вновь созданных» предпринимателей.

«На сегодня число вновь созданных субъектов МСП находится на уровне 1,59 млн компаний. Это на 9%, или на 132 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Такие результаты обновления единого реестра свидетельствуют о предпринимательской активности, заключила она.