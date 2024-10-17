Москва, 17 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Свыше 20 км набережных Яузы привели в порядок в рамках масштабных работ по благоустройству. Об этом 17 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Илья Питалев/РИА Новости

По словам градоначальника, Яуза является одной из самых крупных столичных рек. Из 48 км водного объект 28 км расположены в границах Москвы. Исток находится в болотах на территории «Лосиного острова», а устье — в центре города у Большого Устьинского моста.

«В 30-е годы прошлого века значительная часть русла реки была оформлена гранитными набережными. Однако сооружения были лишены многих элементарных удобств для пешеходов: узкие тротуары, слабое освещение и прочее», — написал он в Telegram-канале.

После проведённых работ обновлённые набережные украсили архитектурный облик столицы и стали комфортнее для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. На большей части набережных для удобства были изменены схемы движения. Например, благодаря двухстороннему движению значительно увеличилась пропускная способность Подгорской и частично Устьинской набережных. Позже вдоль реки планируется высадка порядка 650 деревьев.

Как сообщало ИА Регнум в начале октября, на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве появятся спортивный кластер и семейно-досуговый центр. На причале «Коломенское» монтируют каркасы для будущих павильонов речного транспорта. Недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками. Кроме того, там появится регулярный сад.