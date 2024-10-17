Собянин: завершены основные работы по благоустройству набережных Яузы
Москва, 17 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Свыше 20 км набережных Яузы привели в порядок в рамках масштабных работ по благоустройству. Об этом 17 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, Яуза является одной из самых крупных столичных рек. Из 48 км водного объект 28 км расположены в границах Москвы. Исток находится в болотах на территории «Лосиного острова», а устье — в центре города у Большого Устьинского моста.
«В 30-е годы прошлого века значительная часть русла реки была оформлена гранитными набережными. Однако сооружения были лишены многих элементарных удобств для пешеходов: узкие тротуары, слабое освещение и прочее», — написал он в Telegram-канале.
После проведённых работ обновлённые набережные украсили архитектурный облик столицы и стали комфортнее для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. На большей части набережных для удобства были изменены схемы движения. Например, благодаря двухстороннему движению значительно увеличилась пропускная способность Подгорской и частично Устьинской набережных. Позже вдоль реки планируется высадка порядка 650 деревьев.
Как сообщало ИА Регнум в начале октября, на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве появятся спортивный кластер и семейно-досуговый центр. На причале «Коломенское» монтируют каркасы для будущих павильонов речного транспорта. Недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками. Кроме того, там появится регулярный сад.