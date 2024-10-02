Москва, 2 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. На набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве появятся спортивный кластер и семейно-досуговый центр. О ходе благоустройства «Коломенского» рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

mos.ru Благоустройство набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве

«В этом году начали реализацию масштабного проекта — обновление территории музея-заповедника «Коломенское», — отметил Бирюков. Он напомнил, что проект рассчитан на три года. Его главной задачей стало равномерное распределение рекреационной нагрузки по территории заповедника.

На причале «Коломенское» монтируют каркасы для будущих павильонов речного транспорта. Недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками. Кроме того, там появится регулярный сад.

mos.ru Благоустройство набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве

В этом сезоне планируется привести в порядок улицу Жужа и провести благоустройство набережной Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста. В ходе благоустройства набережной ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку. «В зимнее время появится возможность организовать линейный каток с необходимой инфраструктурой», — сообщил Пётр Бирюков. Для этого на набережной было проложено порядка 15 километров труб под хладагент, также появятся 10 холодильных установок.

В центральной части набережной появится павильон семейно-досугового центра, амфитеатр с видом на Москву-реку, видовая площадка с рестораном. В южной части набережной будет устроен спортивный кластер — раздевалки, пункт проката, зона отдыха у воды, поля для игры в пляжный волейбол, площадка для воркаута и детская площадка с геопластикой, отметил заместитель мэра российской столицы.