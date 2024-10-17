Сочи, Краснодарский край, 17 октября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Выступающий за ХК «Сочи» словацкий спортсмен Михал Криштоф сбежал из клуба. Об этом 17 октября в Telegram-канале заявила пресс-служба команды.

Валентина Певцова/ТАСС

«Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф <….> вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды», — сказано в сообщении.

В клубе отметили, что не принимают ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерены действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента Континентальной хоккейной лиги.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября экс-вратаря сборной Чехии и московского ХК «Спартак» Доминика Гашека призвали вернуть все деньги, заработанные им в России. Критика в адрес чеха прозвучала после его многочисленных заявлений о том, что российские спортсмены не должны принимать участие в международных соревнованиях. В июле 2024 года он возмутился тем, что Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральными флагом.

Несколькими днями ранее российский хоккеист, играющий в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин, напротив, назвал интервью 2019 года, в котором он критиковал российскую власть и судебную систему, безответственным.