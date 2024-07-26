Прага, 26 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Доминик Гашек выразил сожаление по поводу допуска российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Свою позицию он высказал в соцсети Х (бывшая Twitter).

TASS / Michael Kappeler/dpa

Чешский хоккеист пояснил, что его претензии не направлены против атлетов, потому что не они устанавливают правила.

«Ответственность за это лежит на французских законодателях, которые разрешили гражданам России выступать на своей территории», — заявил Гашек.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Гашек резко высказался в отношении своих российских коллег и спортивных чиновников. Спортсмен призвал не допускать их к международным соревнованиям. по его словам, ни один представитель России не может участвовать в международных соревнованиях вне зависимости от своих политических взглядов.

Хоккеист и ранее выступал с критикой россиян, в частности, призывал приостановить их контракты в Национальной хоккейной лиге, а её руководство — уйти в отставку из-за позиции по России. 12 января он написал, что НХЛ, допуская выступление в лиге российских спортсменов, таким образом «рекламирует военные действия» на Украине.

15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 28 июня этот список пополнили ещё восемь фамилий российских спортсменов.

Олимпиада в этом году пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.