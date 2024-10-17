Минск, 17 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Белоруссия помогла многодетной семье выехать из Латвии из-за опасений за их 10 детей. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

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«Семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти своих 10 детей из Евросоюза из-за дискриминации русскоязычного населения», — указано в Telegram-канале ведомства.

В Латвии у семейной пары забрали ряд льгот, после чего они стали получать угрозы о лишении родительских прав. Тогда иностранцы решили покинуть страну.

В Белоруссию семья из 12 человек прибыла 17 октября. Пограничная служба выделила автобус, который доставит их от пункта пропуска Григоровщина в Минск. Республика окажет всестороннюю помощь оказавшимся в сложной ситуации иностранцам.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, власти Латвии выдворили троих россиян, не получивших постоянного ВНЖ. Глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении. При этом ещё 1500 россиян, у которых истёк срок действия ВНЖ, добровольно уехали из страны.

В мае в МИД России сообщили, что почти тысяче россиян пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в августе заявила, что усложнение латвийскими властями процедуры продления вида на жительство (ВНЖ) для граждан России является произволом. Она предупредила, что из-за этого решения Риги Москва примет жёсткие ответные шаги асимметричного характера.