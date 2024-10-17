Ульяновск, 17 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Качество продукции Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) ухудшилось после начала специальной военной операции на Украине из-за санкций, введённых западными странами против России. Об этом 17 октября сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании Sollers, владеющей УАЗом.

Павел Бедняков/РИА Новости

«В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков. В связи с этим в максимально сжатые сроки компания начала переход на альтернативных поставщиков ключевых компонентов, что позволило не допустить остановку производства и обеспечить бесперебойные поставки техники», — сказано в материале.

В компании отметили, что УАЗ ведёт непрерывную работу по совершенствованию производственной базы и переходу на более современные и локализованные в России компоненты.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года отметил важное значение локализации производства автомобилей в стране. Он сообщил, что были дискуссии с представителями европейских стран, на которых добивались повышения высокотехнологичности производства на их заводах в России.

В январе 2024 года президент заявил, что локализация в сфере автотранспорта в России достигла 70%. Этот же показатель в авиационном двигателестроении составил 90%, а в области транспорта и машиностроения — 80%.