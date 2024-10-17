Эксперт: европейцы видят в БРИКС альтернативу западной парадигме
Социолог Казаков: европейцы видят в БРИКС альтернативу западной парадигме
Москва, 17 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Данные опросов показали, что в европейских странах больше половины граждан воспринимают БРИКС как альтернативу западной парадигме. Об этом 17 октября заявил социолог лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Илья Казаков.
Выступая в рамках круглого стола «Саммит БРИКС: площадка формирования нового мироустройства», он привёл в пример итальянский опрос, проведённый Termometro Politico в 2023 году. В рамках исследования порядка 4,4 тыс. респондентов ответили на вопрос о том, станет ли в ближайшее время объединение альтернативой западной гегемонии.
«Как ни удивительно, первые два положительных ответа в сумме составили больше 50%. 26,4% уверены, что БРИКС уже является альтернативой. 27,6% считают БРИКС угрозой, из-за которой необходимо сплотиться и стать демографически и экономически развитыми», — объяснил социолог.
Он отметил, что 15,5% опрошенных не увидели в БРИКС альтернативы, объяснив своё мнение недостаточной сплочённостью организации, у которой отсутствуют общие ценности. При этом, по его словам, опрос одного из немецких институтов показал, что больше половины (54%) немцев говорят об отсутствии европейской культуры и идентичности.
По словам Казакова, в отрицательном отношении западных стран к БРИКС прослеживается страх, что общие культурные ценности и идеи лишь сильнее сплотят государства — члены альянса.
Отдельно эксперт подчеркнул, что БРИКС становится реальной альтернативой «Большой семерке». Объединение уверенно опережает G7 по целому ряду ключевых показателей, в числе которых поданные в 2023 году международные патентные заявки — 893 465 против 596 894. Это свидетельствует о растущем цифровом и технологическом суверенитете стран объединения.
Как сообщало ИА Регнум, 14 октября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП. Он уточнил, что при этом будет происходить снижение показателей ранее лидировавших стран «Группы семи».
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.