Москва, 17 октября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Данные опросов показали, что в европейских странах больше половины граждан воспринимают БРИКС как альтернативу западной парадигме. Об этом 17 октября заявил социолог лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований Илья Казаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выступая в рамках круглого стола «Саммит БРИКС: площадка формирования нового мироустройства», он привёл в пример итальянский опрос, проведённый Termometro Politico в 2023 году. В рамках исследования порядка 4,4 тыс. респондентов ответили на вопрос о том, станет ли в ближайшее время объединение альтернативой западной гегемонии.

«Как ни удивительно, первые два положительных ответа в сумме составили больше 50%. 26,4% уверены, что БРИКС уже является альтернативой. 27,6% считают БРИКС угрозой, из-за которой необходимо сплотиться и стать демографически и экономически развитыми», — объяснил социолог.

Он отметил, что 15,5% опрошенных не увидели в БРИКС альтернативы, объяснив своё мнение недостаточной сплочённостью организации, у которой отсутствуют общие ценности. При этом, по его словам, опрос одного из немецких институтов показал, что больше половины (54%) немцев говорят об отсутствии европейской культуры и идентичности.

По словам Казакова, в отрицательном отношении западных стран к БРИКС прослеживается страх, что общие культурные ценности и идеи лишь сильнее сплотят государства — члены альянса.

Отдельно эксперт подчеркнул, что БРИКС становится реальной альтернативой «Большой семерке». Объединение уверенно опережает G7 по целому ряду ключевых показателей, в числе которых поданные в 2023 году международные патентные заявки — 893 465 против 596 894. Это свидетельствует о растущем цифровом и технологическом суверенитете стран объединения.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП. Он уточнил, что при этом будет происходить снижение показателей ранее лидировавших стран «Группы семи».

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.