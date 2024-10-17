Севастополь, 17 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Власти Севастополя приняли решение о передаче ПАО «Севастопольгаз», ранее принадлежавшего олигархам с Украины, в государственную собственность. Об этом 17 октября сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

sevgas.ru

«Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов — ПАО «Севастопольгаз» — в государственную собственность», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Развозжаева, передача в госсобственность «Севастопольгаза» — это большая и очень сложная работа, за которую он поблагодарил лично директора ФСБ РФ Александра Бортникова и генпрокурора России Игоря Краснова, а также силовые ведомства города и Республики Крым.

Губернатор города уточнил, что сейчас на предприятие назначили временную администрацию из числа сотрудников ГУП «Севастопольгаз», которое сформировало севастопольское правительство.

«Они полностью владеют ситуацией, знают предмет, систему и все нюансы. Стабильная работа предприятия обеспечена», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что власти республики собираются полностью избавиться от активов украинских олигархов в регионе. По его словам, недавно избранный парламент Крыма третьего созыва продолжит выявлять и изымать активы украинских олигархов и других лиц, связанных с Киевом.

«РИА Новости» 3 октября со ссылкой на соответствующие документы сообщило, что в России арестовали имущество миллиардера с Украины Александра Гереги. Отмечалось, что на имущество украинского миллиардера наложили арест ещё в апреле текущего года.