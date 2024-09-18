Симферополь, 18 сентября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Власти Крыма намерены полностью избиваться от активов украинских олигархов на полуострове. Процесс изъятия их собственности в Крыму продолжается. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Со всем тщательно разбираемся​​​. Мы идём к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» глава парламента Крыма.

Константинов также указал, что только что избранный парламент республики третьего созыва продолжит выявлять и изымать активы украинских олигархов и других лиц, связанных с киевским режимом. По его словам, действия парламента находят поддержку среди крымчан, которые также хотят активно участвовать в борьбе против украинских властей. По его словам, жители полуострова поддерживают действия властей и сами инициируют разные формы борьбы с киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Константинов заявил, что олигархи с Украины, имевшие активы в Крыму, уже лишились наиболее крупных объектов, которые попали в собственность региона или были переданы российским инвесторам.

В октябре 2023 года квартиру семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в Крыму власти региона продали в рамках аукциона за 44 млн 356 тыс. рублей. Этот лот стал самым востребованным объектом недвижимости среди выставленных на торги.

8 июня Константинов заявил, что в Крыму собираются национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. В этот список включили бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который является бенефициаром ООО «Антей 2012», правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина.

12 июня стало известно, что Крым получил в собственность квартиру семьи украинского политика и предпринимателя Виталия Хомутынника, который является соратником Зеленского. Объект недвижимости находится в посёлке Ливадия на южном берегу полуострова.

Также в собственность Республики Крым перешли активы победительницы конкурса «Евровидение» от Украины в 2016 году певицы Сусаны Джамаладиновой, которая выступает под псевдонимом Джамала. Кроме того, были национализированы два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на её родственников.