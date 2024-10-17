Шилка, Забайкальский край, 17 октября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. После опрокидывания микроавтобуса в Шилкинском районе в Забайкальском крае госпитализированы 15 человек, сообщили 17 октября в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

СК России по Забайкальскому краю

«В результате ДТП доставлены в больницу 15 человек», — сообщили в ведомстве.

Глава регионального управлении СК Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Причиной ДТП могли стать действия не справившегося с управлением водителя микроавтобуса, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ГАИ утром 17 октября проинформировало о дорожной аварии с участием микроавтобуса Ford Transit в Шилкинском районе на 147-м км трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи. В результате пострадали девять человек, которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщила автоинспекция, автобус съехал на обочину и опрокинулся. Как выяснилось, микроавтобус, перевозивший вахтовых рабочих, не является маршрутным такси.