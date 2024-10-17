Чита, 17 октября, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Девять человек получили травмы в результате опрокидывания микроавтобуса на автодороге регионального значения в Забайкальском крае. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло 16 октября в Шилкинском районе на 147 километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, где произошло опрокидывание транспортного средства. В ГИБДД уточнили, что микроавтобус не является маршрутным такси, в нём перевозили вахтовых рабочих.

В результате аварии пострадали девять пассажиров, все они госпитализированы в Шилкинскую ЦРБ. Состояние пострадавших оценивается медиками как средней тяжести. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека погибли при столкновении автобетоносмесителя и легкового автомобиля в Лескенском районе Кабардино-Балкарии (КБР).

13 октября один человек погиб при столкновении двух грузовиков и трёх легковых автомобилей в Павло-Посадском городском округе в Московской области.