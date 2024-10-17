Токио, 17 октября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Японии в Россию по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос в сентябре 2024 года на 132,2 процента, а деталей к ним — на 21,3 процента. Об этом сообщает японское министерство финансов.

Иван Шилов ИА Регнум Автомобиль

Кроме того, вывоз пластмасс в РФ увеличился на 829,2 процента, а мотоциклов и генераторов — соответственно на 11,6 процента и 11,3 процента. При этом сократился экспорт медицинских препаратов (на 75,5 процента), компьютеров на (50 процентов), деталей к компьютерной технике (на 99,9 процента) и бумажных изделий (на 43,8 процента).

В целом в сентябре наметился относительный рост как экспорта из Японии в РФ, так и импорта. Вывоз товаров в Россию вырос на 98,5 процента, ввоз на японскую территорию с российский стороны стал больше на 2,8 процента.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что Япония в августе нарастила экспорт компьютеров в Россию на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт комплектующих для компьютерной техники снизился на 85 процентов.

4 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония на длительный срок лишилась российского рынка автомобилей. Она подчеркнула, что в этом нет вины Москвы, а Токио в попытках изолировать РФ в итоге навредил сам себе.