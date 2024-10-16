Нальчик, 16 октября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Три человека погибли при столкновении автобетоносмесителя и легкового автомобиля в Лескенском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом 16 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по КБР.

МЧС по КБР

Авария произошла в 20:45 мск на 485 км федеральной автодороги «Кавказ» в Лескенском районе. Столкнулись автобетоносмеситель FAW, под управлением 42-летнего жителя Зольского района и легковой автомобиль Lada Granta., которой управлял 38-летний житель Лескенского района.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров — девушки 35 и 23 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью», — уточняется в публикации.

Отмечается, что для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле 2023 года в Москве 22-летний курьер на электросамокате насмерть сбил 32-летнюю Ксению Старченко. Мужчина покинул место ДТП и не стал оказывать первую помощь или вызывать медиков. Личность курьера установили, родственники 22-летнего Санжара Абдикеримова звонили семье и предлагали 500 тыс. рублей, чтобы они забрали заявление из полиции. У погибшей женщины остались двое детей трёх и пяти лет. Мещанский суд приговорил курьера к двум годам колонии и обязал выплатить 1,5 млн рублей семье погибшей.