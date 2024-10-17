Рамалла , 17 октября, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по северным районам города Газа в одноимённо палестинском анклаве и применила для атаки, в частности, фосфорные боеприпасы. Об этом 17 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Журналисты утверждают, что этот вид снарядов израильские военные использовали для обстрела школы, в которой размещены палестинские беженцы. После удара по зданию оно загорелось.

Сведений о погибших и пострадавших при ударах не приводится. Использование фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября израильская авиация атаковала палаточный лагерь беженцев на территории больницы мучеников аль-Аксы в городе Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. В результате нападения погибли как минимум четыре человека. Ещё около 70 человек пострадали.

16 октября президент Всемирного банка Аджай Банга проинформировал, что его организация оценивает в $14–20 млрд ущерб, нанесённый сектору Газа в результате ударов израильских войск и боевых действий на территории палестинского анклава. Он также добавил, что за последнее время его учреждение направило властям Палестины примерно $300 млн, чтобы помочь справиться с кризисом на самых тяжёлых участках.