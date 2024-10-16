Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Неуважением и незнанием истории назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об основании Израиля на основании резолюции ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 октября в интервью газете Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», — пояснил израильский премьер. Нетаньяху добавил, что еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет, а обретение государственности Израилем произошло по итогам арабо-израильской войны за независимость.

По словам премьер-министра Израиля, ООН не принимала участия в войне 1948 года, но при этом в ней участвовали люди, «пережившие Холокост и режим Виши» — коллаборационистское правительство Франции, действовавшее в период оккупации страны фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

«Поэтому говорить о том, что ООН создала Государство Израиль, — это удручающее искажение истории», — указал Нетаньяху.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Франции Макрон призвал премьер-министра Израиля Нетаньяху не забывать о роли Организации Объединённых Наций (ООН) в создании еврейского государства и не уклоняться от выполнения решений всемирной организации. Отмечается, что таким образом Макрон обратил внимание израильского премьер-министра на решение Генассамблеи ООН от 1947 года в поддержку двугосударственного решения палестинского вопроса.