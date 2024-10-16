Москва, 16 октября, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Выдвигаться на резиновой лодке с мотором на большие расстояния — это большой риск. В ситуации с семьей Пичугиных, когда двое мужчин и ребёнок отправились в Охотское море и потерялись, — это была авантюра, о чём в среду, 16 октября, в беседе с ИА Регнум рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

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«В открытый океан, море двигаться на таких судах категорически нельзя. Для этого есть специальные суда морского класса, которые проходят проверку по морскому регистру. Это стационарные большие суда с определённым водоизмещением. Это промысловые суда, рыбоведческие, либо пассажирские суда. Для них есть специальные требования по водоизмещению, оборудованию, спасательными средствами внутри. И хозяева этих судов в обязательном порядке всё это выполняют», — рассказал эксперт.

Также Щетинин отметил, что для выхода в море должно быть не только оборудование: как минимум нужны план, снаряжение, и специальная подготовка людей.

«Вот Фёдор Конюхов — кругосветный путешественник, на него работает целая команда, и они готовятся очень серьёзно, и поэтому все его путешествия проходят более-менее безопасно. Но для этого нужно большое количество денег, опыта, ну и всё это в комплексе может гарантировать более-менее безопасный поход», — добавил спасатель.

Эксперт отметил, что даже он, будучи заслуженным спасателем России, на судне, которое предпочли Пичугины, не отправился бы в открытое море на такие расстояния. Также Щетинин дал рекомендации безопасного поведения в природной среде во время путешествий и походов.

«Лучше осуществлять такие путешествия, походы через спортивные секции специализированные. То есть через федерацию альпинизма, через федерацию горного туризма, водного туризма. Однозначно должна быть подготовка соответствующая. Ну и безусловно необходимо консультироваться с местными специальными организациями, которые находятся именно на месте, то о есть вставать на учёт в МЧС», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Михаил Пичугин с братом Сергеем и 15-летним племянником вышли на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края к Охинскому району в Сахалинской области. Они пропали и перестали выходить на связь. В итоге лодку обнаружили спустя два месяца, 15 октября, в Охотском море. Михаил оказался единственным выжившим.

67 дней он дрейфовал на лодке. В среду, 16 октября, мужчина, находясь в больнице, рассказал, что для выживания он собирал дождевую воду и спасался от холода с помощью специального костюма и спального мешка с верблюжьей шерстью. При этом Пичугин добавил, что бороться ему помогали прежде всего мысли о семье.