Солнечногорск, Московская область, 16 октября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Киллер, который расстрелял вернувшегося из зоны спецоперации военного, поджидал его в засаде. Об этом 16 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Следственный комитет РФ

По данным канала, преступник находился у въезда в населённый пункт и открыл огонь, как только машина участника СВО приблизилась. Также канал утверждает, что у следствия появилась новая версия — если изначально предполагалось, что убийца скрылся с места преступления на машине то теперь следователи считают, что он мог уйти пешком через леса.

Как передавало ИА Регнум, днём 16 октября неизвестный расстрелял участника спецоперации в Подмосковье. Нападение произошло в районе девяти часов утра в деревне Меленки, входящей в Солнечногорский городской округ. Вооружённый человек произвел не менее трёх выстрелов в боковое окно водительской двери другой машины, в которой находился местный житель. В окне автомобиля расстрелянного сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены восемь отверстий от пуль.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия).