Москва, 16 октября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Заседание попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага состоялось сегодня, 16 октября, в храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В нём приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, руководители федеральных министерств и ведомств, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, первый заместитель главы Республики Карелия — премьер-министр правительства Республики Карелия Александр Чепик и председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Андрей Гуц, представители Русской православной церкви.

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Участники встречи обсудили наиболее важные вопросы реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Как заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, правительство РФ проделало большую работу по организации эффективного взаимодействия государственных органов и церкви в целях сохранения духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, а также развития его инфраструктуры. Регулярно проводятся заседания штаба по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага с участием представителей федеральных и региональных органов власти, а также Русской православной церкви. В этом году в устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага внесены поправки, наделяющие попечительский совет фонда полномочиями по координации мероприятий в сфере строительства и реставрации объектов на территории Соловков. Патриарх Кирилл подчеркнул, что это решение позволяет попечительскому совету не только отслеживать реализацию всеми участниками процесса поставленных задач, но и управлять этой ситуацией.

Патриарх отметил, что благодаря поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина в федеральном бюджете предусмотрены необходимые бюджетные ассигнования на реставрацию объектов культурного наследия и строительство/реконструкцию объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры поселка Соловецкий. Составлены и уже реализуются планы-графики строительных и реставрационных работ до 2029 года на Соловках.

В связи с подготовкой к празднованию в 2029 году 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге создан оргкомитет, подготовлены планы основных и дополнительных мероприятий по подготовке и проведению празднования. В заключение предстоятель РПЦ выразил уверенность в том, что общими усилиями поставленные задачи будут реализованы к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках, и «древняя обитель воссияет в своем былом величии».