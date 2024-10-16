Тегеран, 16 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Иран обладает более мощным оружием, чем ядерное. Об этом заявил 16 октября бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.

Администрация Волгоградской области

«У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие», — приводит его слова портал IFP.

Никаких дополнительных деталей Ростами не озвучил.

Как передавало ИА Регнум, Иран на фоне ожидания удара со стороны Израиля может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 9 октября группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля.

6 октября глава израильского минобороны Йоав Галант заявил, что военно-политическое руководство Израиля не исключает возможного удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответных действий на иранскую ракетную атаку в начале месяца.